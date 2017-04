Deux joueurs d’Anderlecht, le défenseur Kara Mbodji et le médian Leander Dendoncker, figurent dans l’Equipe de la Semaine de l’Europa League, annoncée vendredi par l’UEFA.

Anderlecht a arraché un partage 1-1 contre Manchester United en quarts de finale aller de l’Europa League, jeudi, grâce à un but de Dendoncker en fin de match. Le médian a égalisé de la tête à la 86e minute, répliquant au but d’ouverture de Henrikh Mkhitaryan. Un but qui laisse à Anderlecht des espoirs de qualification, même si le match retour, programmé jeudi prochain, se jouera à Old Trafford. Kara Mbodji a lui effectué une solide prestation défensive.

Battu 3-2 par le Celta Vigo, Genk ne compte pas de joueur repris dans l’Equipe de la Semaine. John Guidetti et Iago Aspas, buteurs contre les Limbourgeois, en font eux bien partie. Genk est toujours en lice pour une qualification. Une victoire 1-0 à la Luminus Arena au retour suffirait à lui ouvrir les portes des demi-finales.

