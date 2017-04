En politique, rien n’est impossible, même une collaboration entre Idrissa Seck et Karim Wade, cinq ans après la perte du pouvoir par les libéraux. Malgré leur inimitié tant scandée, ces deux fils biologique et spirituel de Wade devraient incessamment, s’ils ne l’ont déjà définitivement fait, fumer le calumet de la paix. Toutefois, il a fallu que leur père commun décide de créer les conditions des retrouvailles. En effet, nos sources sont claires. Tout est parti d’un coup de fil de l’ancien Chef d’Etat à son ancien Premier ministre. Wade, dans cet entretien téléphonique, demandera à Idrissa Seck d’enterrer les mauvais souvenirs et de considérer Karim Wade comme un frère…un petit frère, pour être plus précis. La réponse de son interlocuteur, dans le feu de l’action, n’est pas déterminée. Toutefois, l’on peut sans risque de se tromper, dire qu’elle a été positive.

D’ailleurs, Karim Wade lui-même, reviendra à la charge, joignant à son tour Idy au téléphone. Les deux frères se parleront longuement. Autrement dit, l’armistice a été signée et les retrouvailles? scellées. À quelle fin? Les élections législatives de 2017 et la présidentielle de 2019 nous diront, peut-être…

dakaractu.com