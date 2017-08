XALIMANEWS- Une nouvelle figure africaine auprès du Président Français, Emmanuel Macron. Karim Sy devrait assurer le “nouveau visage de la relation entre l’Afrique et la France !”, tel qu’il l’a fait savoir sur sa page facebook, ce lundi après-midi. Une nomination qui engage le jeune entrepreneur africain pour un contrat social envers la communauté africaine en France mais également pour les différentes relations entre l’Afrique et la France.

Fondateur de Jokkolabs, premier espace de coworking et hub d’initiatives au Sénégal, Karim Sy a grandi dans une famille d’origine sénégalaise. Ses parents ont travaillé pour des organisations internationales et ont souvent déménagé au gré des affectations. Son père est malien et sa mère d’origine libanaise. Karim Sy a ainsi vécu au Mali, au Canada, en France, en Côte d’Ivoire et en Ethiopie. C’est à Bamako qu’il suit ses premières classes de lycée, puis part vivre à Paris et y obtient son baccalauréat. Il étudie ensuite à Québec et intègre en 1991 l’Ecole polytechnique de Montréal. Il en sort diplômé en génie informatique en 1994.

Plus tard, il commence par racheter la marque Oracle au Sénégal. En 1996, il fonde une société d’ingénierie informatique : Opensys. Dix ans plus tard, Karim Sy s’engage avec APS Company, une société de services financiers, basée en Afrique de l’Ouest et devient le directeur développement et stratégie. Deux ans plus tard, il rejoint le groupe ATN, African Television News en tant que directeur. Au même moment, il rencontre l’équipe de Maarch, entreprise fondée par deux Français, spécialisée en systèmes open source. Karim Sy devient le manager régional, en charge du développement au Sénégal, avant de devenir membre de la direction et en 2011 président de Maarch Afrique de l’Ouest.

En 2013, Karim Sy figure parmi les “25 leaders de demain”, cités par le magazine Jeune Afrique. Membre actif de FOSSFA : Free and open source software foundation for Africa, depuis 2012, il est également élu, la même année, membre Ashoka, le plus grand réseau d’entrepreneurs sociaux dans le monde.

Diouma SOW