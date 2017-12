En exil depuis plus d’un an et quelques mois au Qatar, Karim Wade, celui qu’on appelle Mr WhatsApp a envoyé un message groupé dans la matinée à tous ses contacts pour leur souhaiter une bonne année 2018.

Le message n’étant pas personnalisé, il l’a envoyer à tous ses contacts.

Voici in extenso le message.

» Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Mes meilleurs vœux de paix, santé, succès et prospérité pour vous et votre famille, notre pays le Sénégal et l’Afrique » et pour terminer il rajoute « à bientôt au Sénégal « a t’il écrit dans le message.