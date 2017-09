Et un de plus à table! La famille du prince William va encore s’agrandir avec l’arrivée d’un troisième enfant, a annoncé ce lundi le palais de Kensington, à Londres. William fera donc mieux que ses parents, le prince Charles et feue Diana, qui avaient eu deux enfants seulement. Kate Middleton s’épanouit pleinement dans son rôle de mère. En dépit de ses deux premières grossesses, difficiles, elle a consenti à remettre un bébé en route, pour le plus grand bonheur de son époux William. «La Reine et les membres des deux familles sont ravies», précise le communiqué officiel diffusé ce matin.