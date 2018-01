Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Un drame est survenu dans la nuit du samedi au dimanche dernier dans le village de Teumb Mbaye dans le département de Kébémer. Un paysan dénommé Ndiaye D. Mbaye, a perdu la vie, en voulant abattre des chacals qui ont décimé à plusieurs reprises ses champs, révèle nos confrères de Senego.

Il s’est malencontreusement tiré une balle, et malheureusement pour lui, il est mort sur le coup.

Selon un témoin, la victime s’est rendue dans son enclos avec un fusil de chasse de type artisanal, chargé de balles en plomb pour guetter sa proie. Après une longue attente, il a fini par rentrer chez lui et c’est en décidant de sortir la cartouche de son arme qu’il a appuyé par mégarde sur la gâchette.

La balle lui a perforé le ventre et il est mort sur le coup en se vidant de son sang.