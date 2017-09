Tweet on Twitter

XALIMANEWS – On en connait un peu plus sur l’état de santé de Khadim Ndiaye, le gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal sorti sur blessure lors match contre le Burkina (2-2) de mardi dernier.

Le journal L’Observateur révèle les confidences du portier sénégalais à son père à la suite de sa blessure.

En effet, son père, Amadou Anta Ndiaye qui a piqué une panique après ce choc, a joint Khadim Ndiaye au téléphone depuis Ouaga. Dans l’entretien, nos confrères de l’Observateur de relater : «Quand j’ai grondé Khadim pour lui faire comprendre qu’il ne devait pas prendre ce risque en cognant le poteau, vous savez ce qu’il m’a répondu ? J’étais conscient que j’allais cogner le poteau de la tête, mais j’ai pris ce risque pour mériter de porter le maillot national».