XALIMANEWS- L’ancien responsable politique du Pds, Khafor Touré, analyse les résultats de ses anciens camarades de partis réunis autour de la coalition gagnante Wattu Sénégal.

Parti à l’Apr après la chute de son ancien mentor en 2012, Khaffor Touré pense qu’Abdoulaye Wade a permis au Parti démocratique sénégalais de ne pas sombrer dans ses législatives. Pour autant, estime-t-il, la performance réalisée par l’ancien président ne l’honore pas car il se retrouve à disputer la deuxième place avec Khalifa Sall.

« Il faut reconnaître que Wade a été d’un apport inestimable pour le Pds et pour la coalition gagnante Wattu Sénégal. Les résultats qu’ils auront, ils le devront à Wade. Ça, c’est clair. Mais quand on analyse les résultats de manière globale sur le plan national, voir Abdoulaye Wade au coude-à-coude avec Khalifa Sall, cela n’honore pas son rang et son œuvre », a-t-il soutenu.

De l’avis du responsable républicain, Abdoulaye Wade ne ne pouvait pas faire de résultats extraordinaires parce que les Sénégalais savent qu’il n’incarne pas l’avenir du pays.