XALIMANEWS – Ça commence à durer pour le maire de Dakar. En effet, Khalifa Sall arrêté et écroué le 8 Mars dernier est aujourd’hui à son sixième mois de prison. Un séjour carcéral de plus en plus rigoureux. Alors qu’on lui impose de recevoir ses visiteurs au parloir, ce qu’il a refusé, le nombre de ses visites à considérablement été réduit.

Poursuivi pour détournement de deniers publics dans le cadre de l’affaire dite de la caisse d’avance, l’édile de la capitale dakaroise est loin de se tirer d’affaire se l’on se fie des dernières décisions de justice rendues sur la question.