XALIMANEWS : « A Kolda, il y a une forte prévalence des violences sexuelles faites aux filles et femmes. Le réseau africain pour le développement intégré a livré ses chiffres. L’étude exécute révèle que qu’a cette partie sud du Sénégal, de 2002 à 2016, le tribunal a dénombré 102 cas de viol et de violences sexuelles et 37% de mariage précoces », selon L’Observateur de ce vendredi.

Ces victimes sont répertoriées dans la tranche d’âge de 18 à 29 ans. La structure rappelle aussi que 55% des victimes de violences sexuelles n’ont aucun niveau d’instruction et que 92,2% des répondants sont mariés. Toujours selon le document, 46% des bourreaux des victimes de mariage précoce, forcé et précoce de viol et d’excision sont des parents proches.

L’OBS