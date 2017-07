Mahammad Boun-Adallah DIONNE a indiqué, à l’entame de sa campagne, vouloir vendre aux Sénégalais les réalisations du président Macky SALL.

A Kolda, il n’a pas eu besoin d’insister pour que les populations se rendent compte que l’émergence ce n’est pas demain la veille.

En effet, l’euphorie notée avant l’entrée au stade régional de Kolda du Premier ministre et du ministre de l’Environnement n’était plus la même, lorsque les deux hommes ont pris place dans les tribunes. Mahammad Boun-Adallah DIONNE et Abdoulaye Bibi BALDÉ, assis côte-à-côte, sont arrivés aux environs de 22 heures au stade régional. Vêtus de boubous blancs, les deux hommes ont d’abord salué leurs nombreux militants plongés dans le noir. En effet, une coupure de courant, intervenue à deux reprises, a maintenu, durant 45 minutes, ceux-ci dans des ténèbres dignes d’un pays très pauvre et qui a retardé le démarrage du meeting.

Des militants qui ne pouvaient plus tenir et ne comprenant, probablement, pas ce qui disait, en français, ont deserté le stade avant que le PM ne commence son discours. Résultat : une partie des gradins s’est vidée de ses occupants. C’est dans cette ambiance que s’est tenu le meeting de Benno Book Yaakaar.

WALF