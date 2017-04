Trois jeunes garçons : Mansour Baldé (8 ans), Mallé Baldé (7 ans) et Issa Baldé (6 ans), tous issus de la même famille, sont morts ensevelis, suite à un affaissement d’une carrière de sable. Ce drame familial s’est produit hier, dimanche 9 avril, aux alentours de 10H, au village de Médina Chérif.

Medina Chérif, plus connu sous le nom de Saré Hogo, pleure ses fils. Des pleurs qui ne s’arrêtent plus depuis le drame qui a donné un sérieux coup de massue aux habitants de cette localité, sise à 81 km à l’Est du Kolda sur la route nationale n°6. Les populations de Saré Hogo sont inconsolables, la tristesse est sur tous les visages. Trois enfants de la même famille ont perdu la vie, hier dimanche, dans l’affaissement d’une carrière de sable, aux environs de 10H. Les trois victimes, toutes à la fleur de l’âge, Mansour Baldé (8 ans), Mallé Baldé (7 ans) et Issa Baldé (6 ans), sont des écoliers. Le quatrième garçon, Tidiane Baldé, a échappé à cette terrible mort, car il était resté sur la charrette. Hier, explique-t-on, ils étaient au nombre de quatre, partis à bord d’une charrette d’âne à la carrière d’extraction du sable sise aux abords de la vallée, non loin des habitations. D’après les premiers témoignages, les trois victimes avaient été surprises par l’éboulement d’une dune de sable. C’est le rescapé, Tidiane, qui a donné l’alerte. Les villageois ont vite rallié le lieu du drame, mais c’était trop tard, les trois enfants étaient déjà engloutis par le sable. Ce sont leurs corps sans vie qui ont été extraits de la carrière pour être déposés, dans un premier temps, au poste de santé de la localité, avant d’être acheminés par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional de Kolda. Mountaga Baldé, père de l’une des victimes, Mallé Baldé, croisé hier après midi à la morgue de l’hôpital de Kolda, tente de garder la foi. Il explique que lui et son épouse se sont rendu compte de l’absence des enfants quand l’on a commencé à servir le petit-déjeuner. Et à la minute prés, ils ont été informés d’un accident qui s’est produit à la carrière de sable. Les gens ont accouru, à sa grande et amère surprise, il a été constaté qu’il s’agissait de ses propres fils. “Il y a un rescapé. Il s’appelle Tidiane Baldé. Ces quatre enfants jouaient toujours ensemble. C’est l’an dernier qu’ils ont été circoncis le même jour. Ils étaient tous écoliers en vacance à la grande famille”, a expliqué hier, Mountaga Baldé. La gendarmerie, après avoir procédé au constat de ce drame familial, a ouvert une enquête.

Source : L”Observateur