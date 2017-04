Tweet on Twitter

Share on Facebook

On va vers la réorganisation du secteur du transport des moto-taxis Jakarta à Kolda. A cet effet, un plan d’actions va être bientôt mis en œuvre par la municipalité. C’est du moins ce qui est ressorti de la rencontre tenue ce samedi 9 avril, entre le maire Abdoulaye Bibi Baldé et les conducteurs de Jakarta.

“Nous avons estimé que le moment est favorable à la discussion et nous avons échangé avec les conducteurs pour les restructurer, les réorganiser afin qu’ils puissent travailler sans difficultés majeures”, a expliqué le premier magistrat de la ville de Kolda à l’issue de cette rencontre.

Après avoir regretté la manifestation du 14 mars dernier, le président de l’association des conducteurs de moto Aliou Diallo alias Lamarana estime que ses membres sont confrontés à des problèmes. Il s’agit entre autres difficultés : “L’immatriculation des motos, l’identification des conducteurs, la cherté de la taxe municipale”. A cela s’ajoute un besoin de formation notamment sur le code de la route. Mais aussi, le renforcement de la sécurité des conducteurs et des usagers à travers l’assurance et le port des gilets, ont été ajoutés aux préoccupations de ces conducteurs. Ainsi, les participants à cette rencontre d’échanges ont hâte de voir la mise en œuvre de ce plan d’actions qui, selon eux, va contribuer à améliorer la collaboration entre la police et les “Jakartamen”, mais aussi la situation de ce secteur du transport de proximité à Kolda.

Source : La Tribune