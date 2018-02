Africain ! Réveil toi ! Il est temps ! Au risque de survivre durant toute ton existence !

L’avenir de l’Afrique est entre tes mains! Le développement de l’Afrique se fera par le truchement des Africains. La solution à nos doléances, mécontentements, frustrations et déceptions internes nous incombe au premier chef. Ni l’UE, ni l’Amérique encore moins la France ne mènera le combat à notre place.

La venue au Sénégal du président Français MACRON suscitent beaucoup de polémiques inutiles. C’est un président comme tout autre qui vient dans un pays lié au sein par l’histoire. Tout président élu en France, viendra forcément au Sénégal. C’est un fait normal qui doit s’effectuer de manière naturelle sans tambour ni trompette encore moins sans brassards rouges comme le prévoit certains.

Des personnes mécontentes de la gouvernance du président Macky SALL et instrumentalisées par des partis politiques veulent manifester dans les rues de Dakar et de Saint Louis. Et ce, pour montrer au président MACRON que son compère « ne fait pas le boulot », qu’il ne répond pas aux attentes des sénégalais. Est- on sous tutelle de la France pour qu’on se plaigne à leur président ? Je pense que non ! Le Sénégal est un pays souverain quoiqu’on puisse dire même si parfois on peut remarquer certaines légèretés. Ce qui est compréhensible parce qu’économiquement, on ne peut faire chemin seul, nous avons besoin de collaborer avec certaines « puissances ». En retour, on peut être contraint parfois d’appliquer certaines mesures qui vont à l’encontre de l’intérêt national de manière ponctuelle « la loi du marché ». Arrêtez de vous auto-colonisez! La pire des colonisations est celle de la conscience et de l’esprit.

Il est inacceptable que la population Saint-Louisienne profite de la venue du Président MACRON pour réclamer des infrastructures modernes, des écoles … « Demandez ça, à votre président » pour paraphraser Macron lui-même s’adressant aux étudiants burkinabés! Bon sang !!! Le président Français gouverne son pays et non le Sénégal. Vous vous auto-maintenez dans la colonisation. Et avec ça, vous vous permettez de réagir quand TRUMP insulte les Africains. On doit se faire respecter par nos comportements et par nos manières d’agir. Si depuis tout ce temps que le président SALL est au pouvoir, c’est seulement à l’occasion de ce jour de visite que vous vous rendez compte qu’ils vous manquent des infrastructures, c’est parce que vraiment vous êtes dépourvu du sens de la responsabilité. Si depuis ce temps, vous ne saviez pas que vos enfants n’ont pas d’écoles, c’est parce que vraiment vous méritez de souffrir encore et encore. « Rien ne vous choque en fait de compte ».

Les partis politiques qui accusent toujours le président SALL d’être le préfet de la France en Afrique, ce sont eux même qui aujourd’hui demande à manifester. « La classe politique qui appelle à manifester pour étaler les manquements du régime SALL, sollicitant par la même l’intervention d’une ex métropole qu’on accuse pourtant d’ingérence répétée dans nos affaires » dixit Ousmane SONKO dans sa page Facebook. On assiste encore à des manœuvres politiciennes; ce que je reniais hier, je l’accepte aujourd’hui et vice-versa. Schizophrénie ! Si les partis politiques ne peuvent pas faire face au régime et régler leur problème, si c’est seulement la venue du président MACRON qui va rétablir l’ordre, Où va mon pays ? « Perte d’hommes politiques de valeurs et de principes ». La population Sénégalaise doit faire très attention et ne pas accepter en aucune façon de suivre ces politiciens dans leurs manœuvres. L’intérêt de la nation Sénégalaise est le cadet de leur souci. Ce sont d’ailleurs les premiers à s’auto-coloniser, ils ne pensent pas pouvoir régler les problèmes politiques du Sénégal sans pour autant passer par la France.

MACRON, est un président de la république d’un pays souverain. Son rôle est de répondre aux attentes que sa nation a portées en lui. Il fera tout ce qui est en sa possession pour réussir cette mission. Maintenant, c’est aux dirigeants Africains de mettre en avant les leurs pour que la coopération puisse être gagnante-gagnante. Maintenant, si l’Afrique est lésée dans cet échange, il faudrait en vouloir uniquement à nos dirigeants qui manquent de patriotisme.

Le débat de fond devrait être plutôt des questions de souveraineté économique. Par exemple, revoir les termes des APE (Accords de partenariat économique) pour sauver notre économie, savoir comment sortir progressivement la France du FCFA, savoir comment éviter des investissements comme le TER qui en terme de transfert de compétences n’a rien apporté au Sénégal… Mais non pas de manifester et de nous ramener 60 ans en arrière. J’ai comme l’impression que c’est le général De Gaulle qui revient au Sénégal pour le fameux OUI ou NON.

Africains! Réveillons-nous! Dirigeants soyez dignes et patriotes, tout à une fin! Hommes politiques de l’opposition revenaient à la raison ! La bataille politique se gagne autrement ! Politiciens et tes tactiques politiciennes, PERISSEZ!

Vive l’Afrique, Vive le Sénégal souverain et indépendant ! A bas l’auto-colonialisme.

D.M

