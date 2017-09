Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a inauguré mardi la Banque d’Abidjan (BDA), filiale de la Banque de Dakar (BDK) et dotée d’un capital initial de 15 milliards de francs CFA.

La BDA devient ainsi la 28 ème banque de la capitale économique ivoirienne, selon le site d’informations financialafrik.com

‘’En présence des responsables de la BDK Financial Group dont l’ancien ministre français Bernard Kouchner, le Premier ministre ivoirien s’est réjoui du fait qu’après Dakar, Abidjan réceptionne la deuxième banque du groupe qui a déjà ouvert en Guinée une succursale plutôt spécialisée dans le micro crédit appelée Cash Credit’’, souligne le site.

La BDA, qui est dotée dans un premier temps d’un capital de 15 milliards de francs CFA , ‘’va passer à 17 milliards de francs cfa à la fin 2017’’.

‘’Structurée sous forme de société anonyme, BDA est une filiale de la société ivoirienne des finances (SIF) holding créée par le Groupe BDK et la Poste de Côte d’Ivoire, qui détiennent respectivement 80% et 20 % d’actions, avec l’objectif de soutenir le développement des projets bancaires et de mobile banking.’’

Selon financialafrik.com, le Pdg du Groupe BDK,Vasco Duarte Sylva, a mis en exergue ‘’le succès rencontré par la BDK à Dakar, ce qui a incité les plus hauts responsables à étendre leur business à la Guinée et à la Côte d’Ivoire’’. ‘’Mieux, le Mali, le Bénin et le Togo sont sur la ligne de mire du groupe qui va lancer ses activités dans ces pays cités dans les meilleurs délais’’, souligne le site.

Source : APS