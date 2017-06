XALIMANEWS- La banque néerlandaise ABN AMRO teste actuellement le paiement via une bague, en lieu et place d’une carte bancaire. Il s’agit de la première banque au monde à rendre possible un tel paiement avec un outil de type ‘wearable’. Un groupe d’utilisateurs sélectionnés effectue, pour le moment, des tests de ces bagues spéciales, conçues par l’entreprise britannique Kerv. Elles renferment une puce NFC, qui est également incrustée sur certaines cartes bancaires et installée sur de plus en plus de smartphones.

Pour effectuer le paiement, il suffit de rapprocher le bijou du terminal. Près de 40 millions de ces appareils à travers le monde peuvent accepter une telle transaction. ABN AMRO va analyser avec les testeurs les résultats de cette expérience. La banque ambitionne ensuite de rendre ce service disponible à tous ses clients d’ici à la fin de l’année.