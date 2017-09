Victime d’un terrible choc avec Sadio Mané face à Liverpool, Ederson a montré l’étendue de ses blessures sur les réseaux sociaux. Une photo impressionnante.

Le gardien de Manchester City avait dû être soigné pendant de longues minutes sur le terrain de l’Etihad Stadium. On a craint le pire pour l’ancien joueur de Benfica, qui a dû quitter la pelouse sous assistance respiratoire, mais il était finalement sur ses deux jambes quelques minutes plus tard, sans la moindre fracture.

Par contre, les stigmates de l’accident sont encore bien visibles. Une photo de ses points de suture est apparue sur les réseaux sociaux et on peut dire qu’il l’a échappé belle.

Ederson, qui a déjà repris les entraînement avec un casque du même type que celui de Petr Cech, pourrait même jouer mercredi en Ligue des Champions à Feyenoord.

Photo: The current condition of Ederson’s face after the challenge from Sadio Mane. pic.twitter.com/0eneauza3d

— City Watch (@City_Watch) September 11, 2017