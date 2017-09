Le football régional réserve parfois quelques pépites. C’est le cas de ce gardien de Bolehall Swifts, dans le championnat amateur anglais.

Le dernier rempart a sans doute encaissé le but le plus ridicule de sa carrière, en repoussant d’abord l’envoi de l’attaquant adverse. Mais alors qu’il n’avait plus qu’à s’emparer tranquillement du ballon, il s’est inexplicablement troué dans son intervention, le poussant lui-même dans son propre but.

Malheureusement pour lui, alors que la plupart des actions insolites du football amateur tombe dans l’anonymat puisqu’elles ne sont généralement pas filmées, ce ne fut pas le cas cette fois-ci. On a en tout cas rarement vu ça…