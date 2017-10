La CDC pour décaisser de l’argent sans justification

Aliou Sall et la CDC en questioncdc

Il est question de deux cent milliards de francs Cfa, ou bien même bien plus à la CDC (caisse des dépôts et consignations), en comptant avec le fonds des tiers, fond national de retraite… Une énorme manne financière confiée à Aliou Sall, en linkage dans plusieurs grosses affaires la BDK, la Poste, entre autres, selon des indiscrétions croustillantes livrées durant le récent live de PetroTeam Monde.

Le professeur Cheikh Omar Diagne, revient à la charge avec la CDC, cet organe qui suscite davantage d’intérêt depuis que le frère du président est aux manettes. Certes non déclarée, la CDC n’est autre qu’une c’est une banque à part entière dans les faits, a révélé le professeur invité de Cheikh Sadbou Kébé. «Ce n’est pas une pratique nouvelle dans le régime de l’oisif errant qui nous a habitué à ça. C’était pareil avec l’Ofnac où Nafi Ngom Keita a été démise sans respecter la loi. Chaque fois que ça sent très mauvais dans la gestion de ses protégés, Macky Sall surpasse la loi. Il faut qu’on s’accorde à reconnaître qu’il ne respecte pas la loi. Il ne croit pas en l’Etat de droit, c’est un dictateur déguisé. Cheikhou Oumar Hann à la direction du Coud a fait des dépenses à hauteur de milliards de franc Cfa sans fournir de factures».

Ce n’est pas une pratique nouvelle dans le régime de l’oisif errant qui nous a habitué à ça. Macky Sall est un dictateur déguisé.

Il a dénoncé l’opacité complète qui entoure cette histoire après avoir fait la genèse de la CDC ; «née dans un contexte lors d’une première réforme institutionnelle. C’est une banque en réalité mais qui échappe au contrôle de la BCEAO. Elle a le droit et le pouvoir de faire des prêts. Elle fonctionne comme une banque, mais avec quatre rôles assignés le logement social, et ce n’est pas opportun puisque doublon SN Hlm et Sicap, politique de la ville, qui suscite un débat à part entière, tellement on est loin des objectifs. Sauf qu’à l’époque Macky était 1er ministre et c’est lui qui avait contre signé tous les décrets. En présence finalement du même scénario qu’avec le pétrole». Le hic d’après lui c’est pourquoi Macky tient autant à CDC rôle majeur assistance PME et PMI pourquoi le fond de garantie prioritaire Fongip ? Et ironiquement, son projet phare, les fameux tangus sont-ils prioritaires ? Énormément d’argent passe la CDC, sans qu’il y ait une inspection rigoureuse, pas de compte d’opération à la banque centrale. Parce que le contrôle se passe en interne tous les trois mois et est fait par des personnes nommées par le DG himself. En bref, c’est une banque en réalité mais qui échappe au contrôle de la BCEAO, selon M. Diagne, et elle a le droit et le pouvoir de faire des prêts. Sans justifications ?

Aliou Sall dans toutes les sauces

Aliou-Sall-frère-Président

D’aucuns n’y voient qu’un moyen pour le pouvoir actuel de décaisser de l’argent facilement sans avoir à le justifier, sans traçabilité mais surtout sans la rigueur du trésor public. Sinon pourquoi avoir ainsi dégommé l’ancien directeur, Thierno Niane sans respecter les normes, pour nommer son propre frère ?

Également, les linkages entre certaines entités suscitent la suspicion. Aliou Sall, est mêlé à trop de grosses affaires. Son nom est cité dans trop de business, de la BDK, PetroTim, CDC, etc. Une volonté manifeste de Macky Sall de donner des prérogatives à son frère pour servir quels intérêts ? Moralement, le fait de nommer son propre frère à ce poste dérange. Aliou Sall est à la tête de l’organisation chargée de la recevabilité des cautions pour l’élection présidentielle. Il pourrait valider ou ne pas valider les cautions des probables candidats ? Recaler qui il veut sur quelles bases ? Et pour finir, la privatisation de la CDC est perçue comme une échappatoire à tout contrôle. Un coup de maitre bien calculé et parfaitement millimétré.

lastleaks

La CDC pour décaisser de l’argent sans justification