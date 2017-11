Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Alors que la polémique suscitée par le rapport de l’Office National de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) qui a sévèrement épinglé la gestion du centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) reste frais dans la mémoire collective, voilà que les services du Directeur général, Cheikh Oumar Hanne, risquent, à nouveau, de se retrouver sous les rampes de l’actualité.

Actusen.com a appris de sources généralement bien informées, que la Cellule d’enquête de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a démarré, depuis des semaines, des investigations sur une présumée affaire de faux et usage de faux dans un Appel d’offres concernant un marché des Restaurants au Coud.

A l’origine des investigations de la Cellule d’enquête de l’Armp : une plainte d’un repreneur. Qui estime que son nom s’est retrouvé, comme par enchantement, dans un Appel d’offres, auquel il n’a jamais soumissionné, a-t-il invoqué dans sa plainte déposée sur la table du gendarme des marchés.

Alertée, la Cellule d’enquête, qui semble avoir pris très au sérieux la plainte de la partie civile, a commencé ses investigations. Ce que ne nie pas, outre mesure, la Direction générale du Coud. La preuve, accroché, au bout du fil, par Actusen.com, Cheikh Sall, Chef du Département des Opérations financières du Centre des œuvres universitaires de Dakar, déclare : «l’Armp nous a adressé une correspondance. Nous lui avons transmis nos réponses».

Dans tous les cas, le Coud affiche une sérénité à toute épreuve. Et ne semble, nullement, ébranlé par cette enquête. Car, estime Cheikh Sall, «on ne peut pas frauder avec le dossier de quelqu’un, dans le cadre d’un Appel d’offres. C’est de l’amalgame».

Dans cette affaire, il revient au fournisseur en question, qui se sent lésé, de fournir les preuves de ses allégations, a laissé entendre le Chef du Département des Opérations financières du Coud. «La charge de la preuve incombe à l’accusateur. Il a porté plainte auprès de l’Armp, nous avons fourni nos explications à celle-ci et nous faisons confiance à l’Autorité de régulation des marchés publics pour que le droit soit dit», glisse, par téléphone, Cheikh Sall.

L’auteur de la plainte, un des repreneurs des restaurants, estime que son nom s’est retrouvé dans un Appel d’offres du Coud, auquel il n’a jamais soumissionné.

D’après toujours les sources de Actusen.com, le repreneur, qui a saisi la Cellule d’enquête de l’Armp, faisait partie des quatre fournisseurs qui avaient maille à pâtir avec la Direction générale du Coud, l’année dernière.

On se souvient que les repreneurs des Restaurants ENSTP, ESP, de Ziguinchor et de Thiès étaient en bisbilles avec le Dg Cheikh Oumar Hanne. Lorsque, l’année dernière, le Coud les avait sommés d’ouvrir leurs Restaurants et de commencer leur service, alors qu’il restait leur devoir de fortes sommes d’argent aux fournisseurs.

Aujourd’hui que les deux parties sont dans l’attente du verdict de l’Armp, il urge de se demander quel sort devrait être réservé au Dg du Coud, si la responsabilité de l’Etablissement qu’il dirige, était épinglé par le gendarme des marchés. Question à mille balles, si l’on sait qu’aucune suite judiciaire n’a encore été donnée au Rapport de l’Ofnac contre sa gestion.

Source Actusen.com