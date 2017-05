Tweet on Twitter

La Couverture Maladie Universelle (CMU) qui se trouve être l’un des projets phares du chef de l’Etat Macky SALL, est une grosse arnaque. C’est Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui fait cette révélation, non sans défier quiconque y compris même le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Professeur Awa Marie Coll SECK. Jusqu’ici, ce programme se situe à l’étape projet, utopique, vu les nombreuses insuffisances que chaque citoyen sénégalais peut constater de visu au niveau de notre système de santé. Quand les hôpitaux manquent de personnels soignants, de matériels ou de médicaments, entre autres, lorsque la majeure partie de la population ne peut pas accéder aux soins médicaux, tout simplement parce que le minimum nécessaire à cela fait défaut, il est totalement inadmissible de considérer la CMU comme état un projet déjà réalisé. D’ailleurs, les responsables de ce “Programme” ne parlent, depuis son lancement officiel, le vendredi 20 septembre 2013, par le Président Macky SALL, que de mutuel de santé alors que ceci devait en constituer la toute dernière phase. Arrêtons cette forfaiture!

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) – Tel: 77 550 90 82 – 70 745 88 47