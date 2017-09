XALIMANEWS-La Coalition Mankoo Wattu Sénégal a condamné avec la dernière énergie la dernière sortie de Mamadou Ndoye de LD qui, selon elle, n’a pas de sens.

“Il s’est pris dans son propre jeu en mettant à nu devant le peuple sénégalais. Non seulement, il a attendu de ne plus bénéficier de cet argent pour en parler mais encore, il sait très bien que dans la tradition de l’histoire politique du Sénégal les partis au pouvoir ont toujours soutenu leurs alliés”, note t-on dans un communiqué, parvenu à la rédaction de XALIMA.

Considérant la sortie de l’ex secrétaire général de la LD comme un “non événement”, elle rappelle que le fait a déjà existé “depuis le temps du président Abdou Diouf au président Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade qui a ramené la barre très haute tout en levant la confidentialité”.

“Le Secrétaire général du PSDR /JANT-BI qui était membre de la CAP 21 indique que Me Wade donnait mensuellement aux 71 partis regroupés au sein de la Cap21 300 mille francs en plus des 10 millions pour le fonctionnement du siège. En somme, près de 375 millions 600mille par an et 4 milliards 507 millions de francs sous son magistère. Sans compter les autres appuis comme les billets pour la Mecque (120) et autres avantages pendant les fêtes religieuses”, indique t-elle encore.

Et de poursuivre :”A cela, il faut ajouter les avantages des autres alliés à l’image de AJ/PADS de landing Savane et ensuite Decroix qui seul, recevait 30 millions de francs par mois, soit 300 millions de francs par mois et 3 milliards 300 millions par an”.

Le coordonnateur du Front Patriotique pour défense de la République (FPDR) qui pense que le comportement de Mamadou Ndoye est indigne de son rang, indique que le débat est ailleurs. “Nous pensons qu’il faut aller vers la rationalisation des Partis politiques pour mieux penser à leur financement à travers une loi et des critères très clairs. Ensuite, il faut exiger un rapport financier des Partis comme la loi nous l’exigent pour sortir de cette tradition qui porte atteinte à notre démocratie et la prolifération des Partis politiques”.