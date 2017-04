Tweet on Twitter

Le Président de l’Alliance pour la République (Apr) est, décidément, soucieux de ramener sur le droit chemin les membres des Jeunesses républicaines, en plein tangage «familial».

En effet, Actusen.com a appris, de sources généralement bien informées, que Macky Sall a reçu, en toute discrétion, certains membres de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), qui se regardent en chiens de faïence, depuis plusieurs mois. Et dont l’animosité a fini de jeter des convulsions graves de nature à saper leur unité.

Au cours de cette rencontre, Macky Sall a instruit sa Jeunesse à enterrer la hache de guerre et à concentrer ses efforts dans la perspective des élections législatives du 30 juillet prochain et de la Présidentielle de 2019, selon toujours les sources de Actusen.com.

Dans le même ordre d’idées, le chef de file de l’Apr, qui a fermement condamné les violences de ces derniers jours dont font montre les jeunes de son Parti, leur a demandé de se réconcilier.

Injonction a été, également, faite à ses hôtes du jour de ne pas communiquer, pour des raisons inconnues, sur la teneur de cette rencontre. Mais c’était sans compter avec Actusen.com.

Cette rencontre entre Macky Sall et les membres de la Cojer a été précédée d’une décision forte prise au détour de la dernière réunion du Secrétariat exécutif national du Parti présidentiel.

Il s’agit, selon toujours les sources de Actusen.com, de l’interdiction faite à toutes les factions de la Cojer de tenir une quelconque réunion au Siège de l’Apr situé sur la Voie de dégagement nord (Vdn). Ce, jusqu’à nouvel ordre.

Une décision prise par Macky Sall, aux fins de condamner, à sa manière, les violences au sein des Jeunesses républicaines et qui constituent, depuis plusieurs mois, un long fleuve tranquille au sein du Parti présidentiel.

Pour autant, difficile de connaitre l’identité des membres de la Cojer qui ont taillé bavette avec leur leader, Macky Sall. Cette même rencontre a-t-elle réuni les camps de Thérèse Faye, de Marième Babou Thiam (Ndlr : celle-ci anime une tendance, préférant mourir plutôt que de s’aligner derrière la Coordonnatrice de la Cojer), ainsi que d’une partie de la Cojer, qui se réclamerait de Cheikh Bakhoum et Birame Faye ? Mystère et boule de gomme.

Actusen.com a beau passer l’après-midi de ce dimanche à chercher à connaître les hôtes du locataire du Palais. Mais en vain ! Aux dernières nouvelles, des responsables Apr de Guédiawaye devaient être au Palais de la République, dans cette soirée du dimanche, pour y être reçus par Macky Sall.

On se souvient que Marième Babou Thiam a été récemment arrêtée puis gardée à vue, dans le cadre de heurts entre jeunes de l’Apr et suite à une plainte du maire de Commune de Fissel. Elle est poursuivie pour destruction de biens appartenant à autrui, troubles à l’ordre public, violence et voie de fait.

Récemment, ce sont des jeunes du département de Dakar qui se sont maladivement distingués autour de batailles rangées.

Actusen.com