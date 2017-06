Dans un communiqué parvenu à Xalima, la coordination Ps France a magnifié l’investiture de camarades sur les listes Mankoo Taxawou Sénégal et Osez l’avenir et appelle au boycott de la liste de Benno Bokk Yakaar. Elle exige également la libération sans condition du maire de Dakar.

« Nous militants de la coordination du parti socialiste en France attaché à la démocratie interne et au respect de la pluralité, conscients du rôle historique que le parti socialiste doit jouer dans notre pays, demandons nos compatriotes de faire barrage aux listes de BBY soutenant Macky sall et son régime. Exigeons sans condition la libération du prisonnier Khalifa Ababacar Sall ; tête de liste nationale de la coalition Manko Taxawu Sénégal», peut-on lire dans le communiqué.

La coordination informe aussi de la mise en place, dans les jours à venir, de deux comités électoraux dans chaque coalition qui fonctionneront de manière autonome.

« Chaque camarade de la coordination Ps France s’engagera en conformité avec sa sensibilité dans la coalition de son choix pour faire triompher nos idéaux socialistes et envoyer le maximum de députés socialistes dans une assemblée profondément renouvelée en rupture totale avec celle de la législature précédente », disent les socialistes.