Pyongyang a lancé mardi matin un missile qui a survolé le Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a dénoncé une “menace grave et sans précédent”. Le Conseil de sécurité se réunira en urgence à la demande de Washington et Tokyo.

C’est une escalade supplémentaire dans les tensions liées au dossier nord-coréen. La Corée du Nord a tiré mardi 29 août, à partir d’un site proche de Pyongyang, un missile balistique qui a survolé le nord du Japon. Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira en urgence dans l’après-midi à la demande de Washington et Tokyo, le Premier ministre japonais Shinzo Abe ayant dénoncé une “menace grave et sans précédent”.

Selon l’armée sud-coréenne, le missile a été tiré de la région de Sunan, proche de Pyongyang, juste avant 06 h (21 h 00 GMT). Il a parcouru 2 700 km et atteint une attitude d’environ 550 km. Selon la chaîne publique NHK, le projectile s’est brisé en trois morceaux et s’est abîmé au large de l’île d’Hokkaido. L’armée japonaise n’a pas tenté d’abattre le missile, qui est passé au-dessus du territoire japonais vers 6 h 06 locales (21 h 06 GMT lundi).

Le système d’alerte des autorités nippones a conseillé aux habitants de la région de prendre leurs précautions, mais d’après la NHK, aucun dégât n’a été constaté.

Une “menace sérieuse et grave à la sécurité” du Japon

Shinzo Abe a dénoncé un “tir inacceptable” qui “nuit considérablement à la paix et la sécurité de la région”, précisant que Tokyo avait protesté auprès de Pyongyang. Le Premier ministre a ajouté s’être entretenu avec Donald Trump pendant 40 minutes au téléphone. Les deux alliés sont convenus, a-t-il dit, “d’augmenter la pression sur la Corée du Nord”.

Selon lui, Donald Trump a réaffirmé “le très fort engagement des États-Unis, à 100 % aux côtés de son allié japonais”, après cette “menace sans précédent”. Shinzo Abe a aussi souligné l’importance du rôle de la Chine et de la Russie pour inciter la Corée du Nord à “changer de politique”.

Exercices sud-coréens

De leur côté, les chefs d’état-major des armées américaines et sud-coréennes se sont entretenus au téléphone et se sont mis d’accord sur une réaction ferme au nouveau tir de missile nord-coréen, rapporte mardi l’agence Yonhap. Parmi les actions envisagées, figure celle de mesures militaires dont les modalités n’ont pas été précisées, mais la présidence sud-coréenne a annoncé quelques instants plus tard que des avions de chasse sud-coréens avaient décollé de leur base pour réaliser des exercices.

La Corée du Nord avait tiré samedi trois missiles de courte portée en mer du Japon, au moment où des dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens participaient à des manœuvres dans la péninsule.

Mais le tir de mardi représente une escalade supplémentaire de la part de Pyongyang, qui avait récemment menacé le territoire américain de Guam.

En 2009, un projectile nord-coréen était passé au-dessus du territoire japonais, sans incident, mais suscitant une vive réaction de Tokyo.

