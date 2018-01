XALIMANEWS : La lutte contre le banditisme lancée par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a porté ses fruits. C’est ce qu’indique le rapport d’activités 2017.

Le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a fait le point sur les opérations de sécurisation organisées par la Direction de la sécurité publique. Ces opérations ont connu un grand succès car la criminalité a baissé de 35% entre 2015 et 2017.

Ceci est dû certainement aux différentes opérations hebdomadaires de sécurisation organisées sur l’ensemble du territoire national, et plus particulièrement à Dakar, notamment à Guédiawaye, aux Parcelles assainies et à Grand Yoff.