« La politique est un jeux comme les autres. La différence, c’est que les arbitres eux-mêmes ont déjà une équipe dans la compétition qu’ils officient » disait l’autre !

Meilleur choix ne pouvait être porté sur ces 3 personnalités qui incarnent le renouveau, l’engagement, la détermination, l’abnégation, les attentes des sénégalais de la diaspora.

Nul ne doute de leurs expériences, leur expertise et de leur connaissance sur les préoccupations des sénégalais de la diaspora.

Depuis 5 ans, ils ont battu en brèche et porté partout le combat contre la haute trahison que porte le régime de Macky Sall contre son peuple.

Ils veulent apporter de la lumière là où ce régime a assombri le pays de scandales d’Etat sans précédent et sans qu’aucune enquête parlementaire ne soit diligentée pendant 5 ans.

Leurs apports, pour une assemblée de rupture sans précédent, seront de taille dans les moindres détails du bon fonctionnement de nôtre future auguste assemblée déjà souillée de 5ans de salissures d’une bande de brêles, d’incompétents et de magouilleurs de la République.

Leur entrée à l’hémicycle fera des heureux dans le camp de la responsabilité et de la vérité. Leur capacité de persuasion et leur vision d’une république debout feront de cette assemblée, une assemblée du peuple et non d’un clan, une assemblée où les lois les plus justes pour le peuple seront portées et défendues pour leur promulgation.

Pour se faire, le peuple de la diaspora a rendez vous avec l’ histoire pour faire entrer cette “Bande de lumières fluorescentes” qui chassera les zones d’ombres de cette 12 ème législature de godillots majoritaires qui ont berné le peuple pendant 5ans sans foi, ni Loi.

Quel gâchis !

Dr Seck Mamadou

Cadre Libéral – Paris