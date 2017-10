L’amour nous amène parfois à faire des folies. Et Maïmouna Kounta en est la parfaite illustration. Employée depuis des mois au domicile de Moustapha Ndiaye, comme ménagère, elle ne trouve rien de mieux à faire que de dévaliser l’appartement de ce dernier, avec l’aide de son amant Doudou Thioune. En effet, les deux amoureux ont comploté de cambrioler le sieur Ndiaye alors qu’il était parti à Saly, le temps d’un weekend. Disposant des clés de l’appartement, vu que son employeur lui vouait une confiance totale, Maïmouna s’en est servi pour faire introduire son petit ami dans la maison, afin de commettre leur forfait. Ils ont emporté 2 téléviseurs écrans plats, deux montres, deux ordinateurs portables, un téléphone portable, des chaussures, une tablette et la somme de 2 millions 800 mille F Cfa, que le plaignant avait mis dans une valisette. À son retour de voyage, Moustapha Ndiaye a eu la surprise de sa vie. Il a constaté que sa maison a été cambriolée. Sans perdre de temps, il a essayé d’appeler sa bonne, mais en vain. Et, c’est sur ses pas qu’il s’est rendu au commissariat pour porter plainte contre la femme de ménage. Qui, selon lui, est la seule à détenir les clés de son appartement. Les enquêteurs qui se sont mis à sa recherche, ont fini par lui mettre le grappin dessus. Pressée de questions, elle a fini par reconnaitre son tort, avant de dénoncer son amant comme étant le cerveau de cette affaire. Interpellé, Doudou Thioune confirme les allégations de sa compagne, mais nie avoir volé l’argent. Devant la barre du tribunal, le couple est revenu sur les faits. Pour sa part, Maïmouna Kounta a déclaré avoir volé lesdits matériels pour le compte de son amoureux. «La première fois qu’il m’en a parlé, j’ai refusé d’obtempérer mais, par la suite, il m’a convaincu que c’était pour le bien être de notre couple. Et, j’ai finalement accepté de l’aider. Il m’a dit que mon travail était dur et qu’il voulait quelque chose de meilleur pour moi. Je dois vous avouer qu’on a volé que les matériels et que l’argent, on y a pas touché», s’est-elle dédouanée, versant de chaudes larmes. En outre, elle est revenue sur la méthode utilisée pour entrer dans la maison. «C’est ce jour là que j’ai eu connaissance que parmi les lots de clé que me laissait Moustapha, il y en avait une qui ouvrait sa chambre. Ainsi, après son départ, vers 22 heures, Doudou est venu et je l’ai ouvert. On est rentré dans la chambre et c’est là qu’il a fracassé l’armoire et m’a demandé d’aller chercher une voiture pour y introduire les objets volés. Seuls les téléviseurs, ordinateurs et autres ont été emporté», a-t-elle affirmé. De son côté, Doudou Thioune a abondé dans le même sens. A l’en croire, il a muri cette idée de cambriolage pour payer un marabout qu’il avait sollicité pour des prières à l’encontre de sa compagne. Lors de sa plaidoirie, le conseil de la partie civile a réclamé la somme de 6 millions de F Cfa à verser à son client pour tous préjudices causés, avant d’inciter le parquet à déclarer les accusés coupables. Invité à faire ses réquisitions dans cette affaire, le ministère public a indiqué que les faits pour lesquels les prévenus ont comparu ne souffrent l’ombre d’aucun doute. C’est ainsi qu’il a requis deux ans d’emprisonnement ferme pour chacun. Un réquisitoire sévère, selon la défense, qui a plaidé pour une application bien vaillante de la loi.

En rendant sa décision, le juge statuant a reconnu les prévenus coupables et les a condamnés à une peine d’emprisonnement de deux ans dont deux mois ferme et une amende de 4 millions de F Cfa, allouée à la victime. Sud Quotidien