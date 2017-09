Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 se fera en fonction du classement Fifa, et non plus selon les zones géographiques.

La Fifa a révélé ce jeudi les modalités du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018, qui se tiendra à Moscou le 1er décembre. L’instance internationale a introduit une nouveauté : les quatre chapeaux servant à répartir les 32 équipes qualifiées en huit groupes seront déterminés d’après le classement Fifa.

Jusqu’à présent, seul le chapeau contenant les têtes de série incluait le pays organisateur plus les sept premières équipes au classement Fifa. Les trois autres chapeaux étaient constitués selon les zones géographiques des pays qualifiés. Unique contrainte géographique, désormais : l’impossibilité de retrouver deux équipes du même continent dans un groupe, à l’exception de l’Europe.

La France dans le deuxième chapeau ?

Si le classement Fifa restait tel qu’il est au moment du tirage au sort, les têtes de série seraient la Russie, le Brésil, la Belgique et, si qualifiées, la Suisse, la Pologne, l’Argentine, le Portugal et l’Allemagne.

La France (si qualifiée, là encore) prendrait place dans le deuxième chapeau, éventuellement aux côtés de l’Espagne, du Mexique ou encore de la Colombie. L’Italie, 17e au classement, rejoindrait le troisième chapeau.

lequipe.fr