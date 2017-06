Opposée à l’Angleterre au Stade de France mardi soir, la France s’est imposée (3-2, Kane x2, Umtiti, Sidibe, Dembele) au terme d’un match à rebondissements. La rencontre a été marquée par l’exclusion en début de deuxième mi-temps de Raphaël Varane, après arbitrage vidéo. Une décision jugée sévère par bon nombre d’observateurs et qui a provoqué le courroux du public local.

Alors que les Bleus mènent 2-1, le défenseur du Real déséquilibre (involontairement) Dele Alli, qui se présentait seul devant Lloris. Le joueur de Tottenham s’écroule et l’arbitre italien Davide Massa indique le point de penalty. Pour s’assurer qu’il a bien pris la bonne décision, l’officiel fait appel à l’assistance vidéo. Après quelques instants de confusion, il confirme le penalty… et exclut même le défenseur des Bleus.

L’arbitre essuie une bronca

L’arbitre a appliqué le principe de la “double peine”, qui a pourtant été supprimé par la FIFA avant l’Euro 2016. “Si le gardien ou un défenseur dans la surface essaie d’aller au ballon, d’aller au duel, de manière correcte et fait la faute, il n’y aura pas de carton rouge, seulement un jaune”, précisait le président de la Fifa, Gianni Infantino, à l’époque.

La décision a provoqué la colère des spectateurs du Stade de France, qui ont gratifié l’arbitre d’une véritable bronca. Bon nombre d’internautes ont également jugé la sanction disproportionnée, surtout pour un match amical. Varane, lui, a également estimé que l’exclusion était “sévère”.

“Sur la fin de l’action, je le touche involontairement. Sur le début de l’action, j’ai cru à un hors-jeu d’Harry Kane. Ca a laissé le temps à Dele Alli de passer devant et d’aller au but. C’est un peu dur mais ce n’est pas à moi de commenter si la décision est bonne ou pas”, a réagi le défenseur central.

Un air de déjà-vu

Pour Joël Quiniou, ancien arbitre international, le principe de la “double peine” (penalty + rouge) dans ce cas-ci ne s’impose pas. “Au départ, il y a faute, on voit bien que Varane revient sur Dele Alli et l’accroche. Mais on ne peut pas dire qu’il y ait une intention délibérée de faire faute, et dans ce cas, la double peine ne s’impose pas pour moi. La sanction est disproportionnée”, analyse-t-il sur les ondes de RMC.

Ce n’est pas la première fois que la France est “victime” de l’arbitrage vidéo. Contre l’Espagne en amical en mars dernier, les hommes de Didier Deschamps s’étaient vu refuser un but d’Antoine Griezmann pour hors-jeu alors qu’un but espagnol avait été validé.

#FRAANG #varane A quoi sert cette arbitrage vidéo. Elle est toujours contre nous. On est maudit. ????????????? — Delafon Sophia (@DelafonSophia) 13 juin 2017

Totalement contre l’arbitrage vidéo si les arbitres deviennent des robots sans discernement… #FRAANG — Shevaton7 (@shevaton7) 13 juin 2017

Ce match montre déjà les limites de l’arbitrage vidéo #FRAANG — Christopher M. (@C_Martellet) 13 juin 2017