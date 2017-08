Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Le bureau exécutif de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme s’est réuni, ce mercredi, pour évaluer les élections législatives du 30 juillet dernier. Appréciant l’organisation et les résultats du scrutin, la Jds a décidé de quitter la coalition Manko Taxawou Sénégal et Initiative 2017 du maire de Dakar, Khalifa Sall.

«La jeunesse pour la démocratie et le socialisme a décidé de se retirer de la coalition Manko Taxawou Sénégal et de la coalition Initiative 2017», indique un communiqué de Jds reçu par le journal L’Obs.

Composé pour l’essentiel de «Khalifa Boys», cette décision ne va guère faire sourire le maire de Dakar du fond de sa cellule.