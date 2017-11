XALIMANEWS : Suite aux appréciations laissant croire que les étudiants doivent débourser pour l’acquisition de bourse au niveau des mairies, l’autorité administrative de la mairie des Parcelles Assainies Ekwalla Théo dément. Selon lui, pour bénéficier de cette bourse, il faut juste « être étudiant sénégalais demandeur, ni moins, ni plus ». Poursuivant, il ajoute « que plus de 40. 000 lettres de recommandation envoyées par la mairie des parcelles assainies de 2013 -2016 et 15000 en 2015. Le coût est de 7 millions FCFA pour la mairie ». Dans les colonnes du journal Sud, le directeur de cabinet (Dc) du maire des P.A précise que la mairie des parcelles assainies a commencé à octroyer des bourses depuis 2013. Avant de souligner, « il y a des bourses que nous offrons en partenariat avec les écoles de formation, ils sont aujourd’hui au nombre de 80(quatre-vingt)» Parce qu’on sait nettement que la formation coûte cher au Sénégal et ceci est valable pour le privé et le public. Car, sachant que le salaire de base tournant autour de 49000 F Cfa, les parents ont du mal à prendre en charge les études de leurs enfants ».