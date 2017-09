Tweet on Twitter

XALIMANEWS – A Kaolack, le quartier Saré Diamaguene est en deuil, après les fortes pluies de la nuit de lundi à mardi. En plus d’une perte humaine, plusieurs quartiers de la commune sont sous les eaux et les dégâts matériels sont énormes. Au banc des accusés, les autorités municipales et étatiques…