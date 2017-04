Tweet on Twitter

Xalima-news-La police a arrêté, vendredi matin, à Dakar, des jeune des jeunes qui distribuaient des tracts pour dénoncer l’arrestation de Khalifa Sall, maire de Dakar avant de les relâcher

Ces tracts portent deux colonnes: l’une porte sur Khalifa Sall et son patrimoine depuis 1983 et l’autre sur Macky Sall et sa fortune évaluée à des milliards de FCFA depuis 2000.

Barthémy Dias qui est un des grands distributeurs de ses flyers en fait une arme contre le président de la République en le faire passant pour un voleur.

Photo 1 : les militants de Khalifa Sall dans la fourgonnette de la police (Crédit: Pape Alé Niang)

Photo 2 : le tract distribué par les jeunes de Khalifa Sall