La présidence de la République dément une information attribuant au chef de l’Etat des propos selon lesquels “le Sénégal utilisera son territoire comme base arrière et son armée comme instrument pour déloger n’importe quel chef d’Etat qui tenterait de s’aventurer dans des aventures ambiguës”.

“Un texte publié ce 25 novembre 2017 sur les réseaux sociaux, et titré ’Lazare Congo : urgent : Le Sénégal prêt à déloger n’importe quel dictateur’ fait état d’un point de presse qu’aurait tenu Son Excellence le Président Macky Sall suite au changement politique intervenu au Zimbabwe” rapporte un communiqué parvenu à l’APS.

“Ce texte attribue notamment au Président Sall des propos selon lesquels le Sénégal utilisera son territoire comme base arrière et son armée comme instrument pour déloger n’importe quel chef d’État qui tenterait de s’aventurer dans de telles aventures ambiguës” rapporte le Pôle communication de la Présidence de la République.

Qui souligne que “La Présidence de la République du Sénégal dément catégoriquement cette fausse information, naturellement dénuée de tout fondement”.

La Présidence de la République du Sénégal “condamne de la manière la plus ferme cette vulgaire manipulation de l’opinion par la diffusion d’une fausse nouvelle visant à porter atteinte aux relations d’amitié cordiale entre le Sénégal et d’autres pays africains frères et amis”.

Selon le communiqué, “la Présidence de la République du Sénégal se réserve le droit d’entreprendre toute action judiciaire à l’encontre des auteurs et complices de cette fausse nouvelle”.

