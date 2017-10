Distinguer le vrai du faux en ligne, telle est la mission que s’est fixée la Présidence à travers sa plateforme Génération Sénégal en cette rentrée, informe-t-on dans un communiqué parvenu à Dakarecho

Selon l’édit présidentiel, «les « fake news », ou fausses informations, constituent l’un des principaux fléaux à l’ère d’internet et des réseaux sociaux». Et pour lutter contre «la désinformation à grande échelle et ses conséquences désastreuses que permet aujourd’hui la multiplication des plateformes et acteurs sur Internet, «#STOPFAKENEWS.» arrive sur les réseaux sociaux pour apporter des réponses clés sur des sujets d’opinion nationaux et internationaux».

«#STOPFAKENEWS.» a pour objectif de déconstruire les fausses informations relatives à des sujets en lien avec la Présidence de la République qui suscitent des interrogations de la part des internautes.

«A travers les comptes Facebook et Twitter de Génération Sénégal, vous pourrez désormais consulter les éléments de réponses de sources officielles aux “fake news” actuelles», annonce la cellule de communication de la présidence de la République.

Par la même occasion, «la Présidence encourage quiconque aurait des doutes sur la véracité d’informations trouvées sur Internet relatives à la Présidence de la République à se manifester par l’intermédiaire du hashtag «#STOPFAKENEWS.».

dakar-echo.com