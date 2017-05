Xalima-News- Pour la presse française et les réseaux sociaux, c’est elle “la vraie star”, et non le nouveau président, au lendemain de la diffusion d’un documentaire intitulé : “Emmanuel Macron, les coulisses d’une victoire” par la chaine privée TF1. Sibeth Ndiaye, la responsable com de Macron, la native du Sénégal a coaché avec professionnalisme et sans complexe, le leader d’En Marche vers la victoire finale.

“Qui est Sibeth Ndiaye, celle qui a volé la vedette à Emma­nuel Macron dans le docu­men­taire de TF1??”, titre le site Internet, du magazine piolé Français, Gala. Pour l’auteur de l’article, ce documentaire “a mis en lumière un person­nage clé de la garde rappro­chée”, du successeur de Françoise Hollande.

Le titre du site Internet de Ignorer Post est plus éloquent : “Sibeth Ndiaye, la vraie star dans “Emmanuel Macron, les coulisses d’une victoire”.

Dans une capsule video, le site Internet du journal Le Monde écrit que les Internautes “la surnomment déjà la “Olivia Pope de Macron”, un des personnages principaux de la série “Scandal” et qui gère les crises du président américain

Le journaliste et rédacteur en chef de BFM TV écrit sur son compte Twitter:

On pensait voir Brigitte Macron. On voit Sibeth Ndiaye. #LesCoulissesdUneVictoire — Ivan Valerio (@ivalerio) 8 mai 2017

Sibeth Ndiaye, la conseillère Presse d’@EmmanuelMacron est la personne dont tout le monde rêve dans son équipe ?? #LesCoulissesDuneVictoire — Alban Koh Lanta (@AlbanKohLanta) 8 mai 2017

Perso je reste en admiration devant Sibeth Ndiaye, quel productivité, énergie & efficacité ! #lescoulissesdunevictoire — Sonia (@UrLittleFeather) 8 mai 2017



Des sites Internet d’autres journaux et télévision comme, Lobs, BFM TV? LCI , ont consacré des articles élogieux à l’égard de notre compatriote .