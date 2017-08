Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) rappelle qu’il “ne revient pas à la presse de se substituer aux organes compétents” pour proclamer les résultats des élections.

“Les journalistes doivent attendre les résultats de la commission départementale puis nationale pour être édifiés et informer les sénégalais. Abstenons-nous de défendre des intérêts bassement partisans et refusons que des politiciens nous manipulent pour leurs propres intérêts”, écrit le CORED dans un communiqué reçu, mardi, à l’APS.

Il donne le cas du département de Dakar où deux listes, “Mankoo Taxawu Senegaal” (opposition) et “Benno Bokk Yaakaar” (pouvoir), “se disputent la victoire”.

Le CORED invite les journalistes à “garder une posture équilibrée vis-à-vis des acteurs politiques (…)”.

Toutefois, le Conseil “se félicite dans l’ensemble du rôle de la presse pour des élections législatives transparentes et incontestables”.

Il estime que “la presse a relayé en direct les résultats des différents bureaux de vote à travers le pays pour faire en sorte qu’aucun doute ne subsiste quant à la sincérité du scrutin”.OID/ASB

Reçue par le chef de l’Etat : Mme Catherine Samba Panza de l’Ua juge le scrutin transparent

Le scrutin législatif du 30 juillet 2017 a été transparent et s’est bien déroulé de façon générale. Cette révélation a été faite par le chef de la mission d’observation de l’Union africaine, l’ancien chef de l’État de la Centrafrique, Catherine Samba Panza. Selon elle, les quelques dysfonctionnements notés dans certains bureaux de vote ne sont pas de nature à remettre en cause la transparence des élections. Elle s’est entretenue, hier soir, avec le président Macky Sall.

aps