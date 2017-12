XALIMANEWS : L’édition 2017 de la Journée internationale de la corruption devrait susciter le besoin d’une appropriation de nouvelles approches et stratégies pour repenser.

La lutte contre la corruption, a estimé la Directrice adjointe pays du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Claudette Hakizimana lundi à Dakar.

« La question de l’innovation dans les stratégies de lutte contre la corruption revêt une importance particulière pour le PNUD. En tant que réseau de développement mondial concourant à la promotion de la bonne gouvernance, le PNUD reste préoccupé par les déperditions causées par la corruption au niveau économique et financier », a soutenu Mme Hakizimana, lundi à Dakar.

La Directrice adjointe pays du PNUD s’exprimait à la cérémonie commémorative de la Journée internationale de lutte contre la corruption organisée par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) sur le thème : ’’Repenser la lutte contre la corruption au Sénégal ».

Mme. Hakizimana a laissé entendre que « dans ses dimensions économiques, sociales et politiques, la corruption détruit le tissu social de nos communautés, affaiblit la primauté du droit et érode également, la qualité de vie des populations ».