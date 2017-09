Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’appel de Liverpool pour réduire la suspension de trois matches infligée à son attaquant Sadio Mané a été rejeté ce mardi.

Au-delà de la large défaite concédée par Liverpool sur le terrain de Manchester City samedi (5-0), le pied haut de Sadio Mané sur le gardien adverse Ederson, gravement blessé au visage, avait marqué les esprits. L’attaquant des Reds, qui a reçu un carton rouge, a été suspendu trois matches pour ce geste dangereux. Son club avait alors décidé de faire appel de cette décision, mais celui-ci a été rejeté ce mardi.

Mané manquera donc la réception de Burnley, et les deux déplacements successifs, le premier en Coupe de la Ligue et le second en Premier League, contre Leicester.