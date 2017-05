Conformément aux recommandations du Président Macky SALL, qui consistent å redynamiser le parti et de s’ouvrir aux sénégalais encore hesitant, la Section APR de Philadelphia, associée å la coalition Beno Bokk Yakaar, a remarquablement joué sa partition en organisant un grand diner- debat le samedi 8 Avril 2017 sur le theme: Les realisations et perspectives du Président Macky Sall de 2012 å nos jours.

La salle des banquets de l’hotel North América Motors Inn, qui abritait cette manifestation était finalement trés exigue pour contenir ce beau monde venu de tous les coins de Philadelphia, mais aussi des sections de New York, New Jersey, Washington , Rhode Island et j’en passe .

Le theme qui se résumait sur les réalisations du Président Macky Sall depuis son accession au pouvoir, avait été traité avec brio et aisance par le Camarade Ministre Conseiller å l’Ambassade du Sénégal å Washington, chargé du Bureau Economique et porte parole de la DSE USA, je veux nommer Mamadou Kane Makane, qui avait å ses cotés monsieur Chekh Anta Gueye du FMI, le Vice Consul de New York Pape Amadou Gassama(Pape Barro) et Monsieur Abou Diallo Cordinateur de la DSE USA sans oublier la presence remarquée de Mme Adama Diallo,responsible des femmes.

Dans une ambiance de fete certains senégalais jusque lå indécis sont maintenant édifiés sur la nécessité d’oeuvrer pour une large victoire de la liste de Beno Bokk Yakaar au soir du 30 Juillet 2017.

Unis, nous vaincrons.

Fatimata Hady Ly

Chargée de l’organisation et l’ animation

de la section APR Philadelpia