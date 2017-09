XALIMANEWS- Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a déclaré, en marge de la cérémonie des deux rakkas, commémorée ce mardi dans la vielle ville, que la statue Faidherbe sera remise à sa place. L’ex ministre de l’hydraulique et de l’assainissement s’adressait à la presse à la suite de l’effondrement de cette statue, dû aux fortes pluies accompagnées de vents violents, qui se sont abattues sur la capitale du Nord, la veille du Magal des deux raakas.

Construite en 1886, cette statue fait partie des monuments historiques et demeure un symbole de la présence française dans cette ville entourée d’eau. Erigée sur une place très vaste et considérée comme “un témoin des hauts faits de l’histoire, cette statue continue d’attirer chaque année des milliers de touristes, d’enseignants chercheurs et autres visiteurs. Elle symbolise aussi l’exemplarité de la coopération entre le Sénégal et la France, qui date de plusieurs siècles”.

Autant de raisons pour lesquelles, le maire Mansour Faye a annoncé une mission du ministère de la culture et de la communication, qui sera chargée d’expertiser l’état de cette statue et de voir comment la réhabiliter.