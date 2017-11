Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Les autorités turques ont interpellé vendredi 82 personnes de nationalités étrangères soupçonnées de liens avec le groupe Etat islamique (EI) et qui projetaient de se rendre en Syrie. Les personnes arrêtées, dont Anadolu ne précise pas la nationalité, sont également soupçonnées d’avoir combattu par le passé dans les rangs de l’EI. Par ailleurs, 11 Syriens membres présumés de l’EI ont été arrêtés vendredi à Adana, dans le sud du pays, ajoute l’agence.

La Turquie a été frappée depuis deux ans par de nombreux attentats meurtriers attribués ou revendiqués par l’EI. Le dernier en date a fait 39 morts dans une discothèque huppée d’Istanbul la nuit du Nouvel An.

Depuis cette attaque les autorités procèdent régulièrement à l’arrestation de “terroristes” présumés et les mesures de sécurité ont été renforcées.

Ainsi, selon une compilation de chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur, environ 450 personnes soupçonnées de liens avec l’EI ont été arrêtées à travers la Turquie au cours du seul mois d’octobre.

Et jeudi, les autorités ont émis des mandats d’arrêt à l’encontre de 245 personnes à Ankara, dont 173 ont été arrêtées dans un vaste coup de filet anti-EI.

