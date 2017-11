XALIMANEWS: Un reportage de CNN sur la vente des migrants africains comme esclaves dans la nation nord-africaine de Libye a suscité l’indignation ces derniers jours, provoquant une protestation dans le centre de Paris, une condamnation par l’Union africaine et une enquête officielle.

Des centaines de manifestants, principalement des jeunes Noirs, ont manifesté devant l’ambassade libyenne au centre de Paris samedi, certains portant une pancarte disant: «Mettez fin aux camps d’esclavage et de concentration en Libye» et scandant: frères! “- trois jours après que CNN ait diffusé des images de migrants mis aux enchères dans la capitale libyenne, Tripoli.

“Nous devons nous mobiliser – nous ne pouvons pas laisser ce genre de chose se produire”, a déclaré l’un des manifestants à la chaîne de télévision France 24. “Avons-nous vraiment besoin de voir des images aussi choquantes avant de prendre position? Je ne le pense pas. ”

Des policiers français ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser le rassemblement, devenu violent.

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine et ministre des Affaires étrangères du Tchad, a publié une déclaration après le rassemblement, qualifiant les ventes aux enchères de «méprisables». Il a exhorté la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples enquête qu’ils ont ouvert en réponse au rapport de CNN.

The Guardian a rapporté en avril que des migrants ouest-africains étaient vendus sur les marchés d’esclaves modernes en Libye, sur la base des informations de l’Organisation internationale pour les migrations, une agence des Nations Unies. Et Reuters a rapporté sur la question en mai.

L’Organisation internationale pour les migrations estime qu’il y a entre 700 000 et un million de migrants en Libye et plus de 2 000 sont morts en mer cette année.

La plupart des migrants en Libye fuient des conflits armés, des persécutions ou de graves difficultés économiques en Afrique subsaharienne. Leur périple commence généralement par un périple mortel à travers de vastes déserts vers la Libye et implique ensuite de braver la mer Méditerranée sur des bateaux délabrés en direction de l’Europe ou de survivre dans l’un des centres de détention surpeuplés des contrebandiers sur le littoral libyen.

Le travail forcé, l’abus sexuel et la torture sont répandus dans ces camps, selon les Nations Unies.

Depuis le soulèvement du Printemps arabe de 2011 qui a mis fin à la domination brutale du colonel Mouammar Kadhafi, la côte libyenne est devenue une plaque tournante pour la traite des êtres humains et la contrebande. Cela a alimenté la crise des migrations illégales que l’Europe s’est efforcée de contenir depuis 2014.

La Libye, qui a sombré dans le chaos et la guerre civile après la révolte, est maintenant divisée en trois factions principales: un gouvernement faible mais soutenu par la communauté internationale à Tripoli; un gouvernement islamiste ultraconservateur, également à Tripoli; et un gouvernement anti-islamiste dans l’est.

Les réactions de samedi soulignent l’un des nombreux défis auxquels sont confrontées les autorités internationalement reconnues en Libye, qui luttent toujours pour rétablir l’ordre, gagner le soutien populaire et restaurer les services de base comme l’eau et l’électricité.

Le rapport de CNN, publié mercredi, a détaillé les horreurs que les migrants africains éprouvent en tentant d’atteindre l’Europe à la recherche d’une vie meilleure. Il comprenait des séquences vidéo d’une vente aux enchères d’esclaves le mois dernier à l’extérieur de Tripoli, où environ une douzaine de migrants ont été vendus en tant qu’esclaves en quelques minutes. Cette vente aux enchères était l’une des nombreuses, a déclaré CNN.

Le réseau a attribué l’émergence récente des marchés d’esclaves en Libye à la forte baisse des arrivées de migrants en Europe au cours de l’été. Le gouvernement italien aurait commencé à payer les seigneurs de guerre contrôlant la côte libyenne pour freiner le flux de migrants plus tôt cette année. Rien qu’en août, les arrivées de migrants en Italie ont chuté de 85%.

Cette chute, a déclaré CNN, semble avoir créé un arriéré de clients pour les passeurs de Libye, qui ont répondu en mettant aux enchères des migrants pour aussi peu que 400 $.

Dans sa déclaration, M. Mahamat, de la Commission de l’Union africaine, a annoncé que le syndicat s’entretiendrait avec la Libye et d’autres parties prenantes dans la région pour trouver des “mesures pratiques” qui “traiteraient le sort des migrants africains en Libye”.

Il a promis que le syndicat «ne menagerait aucun effort pour aider à mettre fin à ces actes».

Source : New York Times traduit par Samba