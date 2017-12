Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’agence de développement local (ADL) a financé avec la collaboration du conseil départemental de Fatick, 439 projets pour un montant global de 760,9 millions de FCFA. Ceci est inscrit dans le cadre de l’initiative des bourses territoriales pour un Sénégal émergent, révèle Libération.

Selon le journal, les filières d’activité des projets choisis, vont du commerce au maraichage en passant par la pêche et d’autres métiers. Et les montants des financements alloués s’élèvent à 500 000 FCFA. Toutefois, les jeunes et les femmes handicapés ont été privilégiés parmi les porteurs de projets.