XALIMANEWS- L’affaire du photomontage, qui a conduit la jeune Houlèye Mané derrière les barreaux, pour diffusion d’images obscènes, a été au coeur des débats lors du panel organisé par Amnesty International.

Après que les panélistes ont dénoncé les réformes apportées au nouveau code de procédure pénal, Seydi Gassama implique la responsabilité de l’État estimant que ces réformes ne sont pas conformes aux engagements internationaux du Sénégal en matière de droits de l’homme.

“Après avoir muselé la presse à travers le nouveau code où ils ont réussi à réintroduire les peines privatives de liberté pour les délits de presse, il passent à une autre étape”, dénonce-t-il. Pour lui, le but est de “contrôler la société, de faire en sorte que la société ne puisse porter préjudice aux personnes, aux hommes politiques essentiellement qui veulent protéger leur vie privé, qui veulent protéger les différentes actions de mauvaise gouvernance qui peuvent être exposés dans les médias”.

Selon Seydi Gassama, Houlèye Mané est une victime. “Voilà une jeune fille qui a partagé une photo montage et on l’envoie en prison. Mais l’auteur de cette photo montage qui pourrait se trouver hors du Sénégal va échapper à notre justice. Même si on arrivait à le retrouver, il est hors de question que cette personne, aux États Unis se retrouve en prison. Même en France, en Angleterre, pour de telles infractions, on ne peut envoyer des gens en prison. On réprime les gens au Sénégal qui ne sont pas les principaux fautifs et les véritables auteurs échappent à la justice. Ce sont des lois qu’il faut revoir dont l’adoption n’a pas fait l’objet de consultation, elles ont été adoptées en catimini par le pouvoir comme toutes les lois. Il n’y a pas d’inclusion, pas de discussion autour de ces lois”, a-t-il tranché.