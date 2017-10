Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : L’Afrique du Sud a fait un virage à 180 degrés. Après avoir déclaré accepter la décision de la Fifa de faire rejouer son match contre le Sénégal (2-1), la fédération sud-africaine (Safa) a changé de position, contestant la décision de l’instance mondiale du football et supportant le choix du Burkina Faso de recourir au Tas pour l’annulation du remake.

«Nous nous sommes joints au Burkina Faso dans leur recours devant le Tas afin de préserver la longue tradition selon laquelle la décision de l’arbitre est définitive», a déclaré le secrétaire général de la fédé sud-africaine, Dennis Mumble.

Pour lui, rapporte Les Échos, reprenant Soccer Luduma, faire rejouer Afrique du Sud-Sénégal, «serait la porte ouverte à un football ingouvernable».

En attendant l’issue du recours du Burkina, le match en question est prévu le 11 novembre prochain. Bafana Bafana et Lions se retrouveront ensuite à Dakar pour la sixième et dernière journée des qualifications du Mondial-2018.

Le Sénégal, leader de la poule D avec 8 points, a besoin de deux points pour se qualifier sans calculer les résultats de ses concurrents pour le seul ticket en jeu pour la Russie.