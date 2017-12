XALIMANEWS : Officiellement inauguré ce jeudi par le chef de l’État, Macky Sall, l’Aéroport international de Blaise Diagne (Aibd) peut accueillir jusqu’à 20 millions de passagers par an, a annoncé, Abdoulaye Mbodj, Directeur général de l’Aibd.

“Il est doté d’une piste pouvant accueillir les avions gros porteurs de dernière génération, d’une aérogare à deux niveaux permettant une nette séparation des flux en plus d’une aérogare de pèlerins avec toute les facilités requises pour les pèlerins et les accompagnants. Enfin, l’Aibd dispose de commodités pour une capacité de fret de 50 000 tonnes par an et d’un parking de 82 places pour avion”, a listé M. Mbodj. Qui ajoute : « le nouvel aéroport a une capacité d’accueil par an de 3 millions de passagers, aujourd’hui. Laquelle est extensible jusqu’à 10 millions voire 20 millions de passagers ».

Abdoulaye Mbodji n’a pas manqué d’étaler toute sa fierté de voir l’Aibd prendre son envol. “Nos efforts conjugués nous permettent aujourd’hui de mettre en service un aéroport de classe mondiale répondant aux meilleurs standards internationaux”, a-t-il déclaré.