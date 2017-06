Certains parmi eux ont fait l’apprentissage de la déception avec le Président de “Benno Bokk Yakaar”, qui n’a pas jugé utile de les reconduire sur les listes d’investitures en direction des élections législatives.

D’autres ont tout simplement vu leurs derniers espoirs fondre comme beurre au soleil, à la publication desdites listes, sur lesquels ils ont été troqués contre d’autres camarades de la Mouvance présidentielle.

Pour autant, les députés de la Législature finissante ont, dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen.com, souhaité à tous leurs “camarades investis sur les listes de BBY, dans le pays et dans la diaspora, d’être très nombreux à bénéficier de la confiance des électrices et des électeurs sénégalais pour former un puissant groupe parlementaire majoritaire en phase avec le Président de la République et le Gouvernement.

Aussi, ont-ils décidé, disent-ils, de mouiller le maillot, pour battre activement campagne,afin de maximiser les chances de victoire des investis de Macky Sall. Voici, à cet effet, la profession de foi contenue dans ledit texte, que votre Site publie intégralement.

INTEGRALITE DU COMMUNIQUE

Nous, députés de la 12ème Législature, membres de la majorité présidentielle :

non investis sur les listes de la Coalition Benno Bokk Yaakaar pour les élections du 30 juillet 2017 ;

invités par le Président de la Coalition à partager le repas de la rupture du jeûne ce jour du mois béni du Ramadan ;

rendons grâce à Dieu Tout Puissant ;

remercions avec gratitude et reconnaissance le Président Macky SALL, Président de la République, ainsi que les autres leaders de la Coalition, pour leur confiance, que le vote des Sénégalais a confirmé, ce qui nous a conduits à l’Assemblée nationale durant la présente Législature.

Nous réaffirmons notre entier engagement dans la politique nationale définie par le Président de la République, mise en œuvre avec énergie et intelligence par le Gouvernement sous la conduite exemplaire du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE, soutenue par les leaders des sous-coalitions et des partis de Bennoo Bokk Yaakaar, accompagnée et traduite en actes législatifs par la majorité présidentielle.

Nous assumons les brillants résultats de la politique mise en place depuis l’élection du Président Macky SALL à la tête de l’Etat. Nous exprimons notre fierté d’avoir servi notre pays pendant cinq ans sous sa haute autorité politique et institutionnelle, d’avoir contribué à l’œuvre législative de notre État, au renforcement de la démocratie, de la sécurité et du rayonnement diplomatique de notre patrie.

Nous, qui avons eu l’honneur d’être de la Législature qui s’achève, souhaitons à tous nos camarades investis sur les listes de BBY, dans le pays et dans la diaspora, d’être très nombreux à bénéficier de la confiance des électrices et des électeurs sénégalais pour former un puissant groupe parlementaire majoritaire en phase avec le Président de la République et le Gouvernement.

Nous, députés sortants de l’Assemblée nationale, participerons sans aucune réserve à la campagne électorale de notre Coalition, avec tous les députés de la douzième législature qui souhaitent accompagner le Président Macky SALL. Nous mettrons notre expérience politique et parlementaire à la disposition de Bennoo Bokk Yaakaar pendant la treizième législature et nous demeurerons constamment aux côtés des populations.

Rien n’a entamé et n’entamera le contrat de confiance qui nous lie avec Président Macky SALL.

Nous sommes des femmes et des hommes militants politiques de BBY, Coalition inédite dans sa composition, sa cohésion et sa durée dont l’unité et le renforcement sont indispensables à la poursuite de l’expérience politique inédite de vaste rassemblement pour gérer l’Etat, au service des populations.

Nous sommes tous engagés à soutenir le Président Macky SALL pour le rendez-vous de février 2019, étape décisive du déploiement de la territorialisation des politiques publiques, de l’inscription dans la durée du PSE, de l’accélération de l’émergence du pays, de sécurisation de l’entrée du Sénégal dans l’ère pétrolière et gazière. Pour cela, nous travaillerons sans relâche à sa réélection sécurisée.

Nous sommes disponibles pour toutes les missions que Monsieur le Président voudra nous confier, à tous les niveaux, au service de la société sénégalaise.

Dakar, le 24 juin 2017