Xalimanews- Une partie des sénégalais qui devaient retourner en France par vol de rapatriement est très remontée contre les autorités aéroportuaires du Sénégal et la compagnie Air Sénégal. Pour cause, une fois à l’aéroport, ils n’ont pas pu embarquer faute de places. M. Djibril Cissoko qui parle au nom du groupe trouve inconcevable cette situation. Il indique que s’ils n’ont pas pu embarquer c’est parce que des billets d’avion ont été vendus aux plus offrants à leur détriment: « certains d’entre nous avaient fait la réservation depuis mercredi. D’autres bien avant. Nous simmes arrivés ce matin à neuf heures, entre temps d’autres sont venus avec des montants beaucoup plus importants et ont payé des billets en business et ont dû embarquer. On nous a laissés en plan comme des malpropres parce que, tout simplement, on était en classe économique. Ils savaient très bien que les avions étaient pleins mais ils continuaient à vendre les billets », a-t-il dénoncé . « Nous étions convoqués à 9 heures et il ya des gens qui sont arrivés à 10h 52mns et qui ont pris un billet business et ces gens, malheureusement pour nous, et heureusement pour eux, ont pu embarquer et nous on nous a laissés sur le carreau », ajoute-t-il.

Pour montrer leur mécontentement, ils se sont donné rendez-vous demain à la direction d’air Sénégal pour avoir beaucoup plus dinformations: « nous allons en profiter pour manifester notre ras le nom pour la compagnie », laisse-t-il entrendre le coeur meurtri.

Mariama Kobar Saleh